ООС: боевики совершили 4 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 14 марта боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли украинских военных: “из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: из стрелкового оружия — вблизи поселка Майское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 82 мм — у села Екатериновка”.
Потерь среди военных нет.
“По данным разведки, 14 марта один оккупант ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты противника БМП-1. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.