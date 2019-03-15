ООС: боевики совершили 4 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли украинских военных: “из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: из стрелкового оружия — вблизи поселка Майское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 82 мм — у села Екатериновка”.

Потерь среди военных нет.

“По данным разведки, 14 марта один оккупант ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты противника БМП-1. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, — добавили в пресс-центре ООС.