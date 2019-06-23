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С начала суток позиции ООС обстреляли уже 6 раз

Киев • УНН

 • 12410 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил уже зафиксировано 6 вражеских выстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

С начала суток позиции ООС обстреляли уже 6 раз

"По состоянию на 12:00 сегодня, 23 июня, российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов", - сказал представитель Минобороны.

Так, на Луганском направлении ночью возле населенного пункта Шумы враг обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Южного - с автоматических гранатометов.

В 09:00 со стороны оккупированного Доломитного начался вражеский обстрел позиций украинских войск, оборудованных вблизи Майского. В течение 25 минут противник выпустил 5 мин калибра 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты ночью и под утро из 120-х минометов обстреляли военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи у Павлополя и Авдеевки. На позициях украинских войск разорвались 5 и 6 мин соответственно. 

Кроме того, на подступах к Авдеевке с 8:40 до 09:00 российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавил Праута.

Напомним, 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

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