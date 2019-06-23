ООС: бойовики 31 раз обстріляли українські позиції, 1 військовий загинув, 8 - поранено

КИЇВ. 23 червня. УНН. 22 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.