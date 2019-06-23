ООС: бойовики 31 раз обстріляли українські позиції, 1 військовий загинув, 8 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. 22 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу Водяного – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
три рази район населеного пункту Старогнатівка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
три рази поблизу Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Красногорівки – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;
поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомету;
тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі околиці Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту Опитне – міномети калібру 120 та 82 мм, великокаліберний кулемет;
поряд Авдївки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Піски – зі 120 мм міномету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні десять разів:
район населеного пункту Піщане – з 82 мм міномету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці Південного – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
поряд Новолуганського – великокаліберні кулемети;
чотири рази поблизу Луганського - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
околиці Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Зайцеве – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поряд Новоолександрівки – з ручного протитанкового гранатомету.
За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено 1 бронемашину.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Павлопіль – з міномету калібру 120 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
околиці Шумів – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Південного – з автоматичних гранатометів.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.