ООС: боевики 31 раз обстреляли украинские позиции, 1 военный погиб, 8 - ранены

КИЕВ. 23 июня. УНН. 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.