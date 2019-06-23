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ООС: боевики 31 раз обстреляли украинские позиции, 1 военный погиб, 8 - ранены

Киев • УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.

ООС: боевики 31 раз обстреляли украинские позиции, 1 военный погиб, 8 - ранены

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного - с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза район населенного пункта Старогнатовка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
три раза вблизи Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
окраине Красногоровки - миномет калибра 120 мм и автоматический гранатомет;
вблизи Гнутово - с станковой противотанкового гранатомета;
трижды в районе Павлополь - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды окраине Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза у населенного пункта Опытное - минометы калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберный пулемет;
рядом с Авдеевкой - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Песок - с 120 мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны десять раз:

район населенного пункта Песчаное - с 82 мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
окраине Южного - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
рядом Новолуганское - крупнокалиберные пулеметы;
четыре раза вблизи Луганского - с миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
окраине Майорская - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево - с 82 мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
рядом Новоалександровки - с ручного противотанкового гранатомета.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 22 июня одного оккупанта были ранены, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Павлополь - с миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

окраине Шумов - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Южного - с автоматических гранатометов.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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