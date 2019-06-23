Від початку доби позиції ООС обстріляли вже 6 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. З початку доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил вже зафіксовано 6 ворожих пострілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Станом на 12:00 сьогодні, 23 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів”, — сказав речник Міноборони.
Так, на Луганському напрямку вночі біля населеного пункту Шуми ворог обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Південного — з автоматичних гранатометів.
О 09:00 з боку окупованого Доломітного розпочався ворожий обстріл позицій українських військ, обладнаних поблизу Травневого. Упродовж 25 хвилин противник випустив 5 мін калібру 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку окупанти вночі та під ранок зі 120-х мінометів обстріляли військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Павлополя та Авдіївки. На позиціях українських військ розірвалися 5 і 6 мін відповідно.
Крім того, на підступах до Авдіївки з 08:40 до 09:00 російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.
“За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додаав Праута.
Нагадаємо, 22 червня збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.