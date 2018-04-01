С начала суток оккупанты провели 14 обстрелов позиций ВСУ - штаб

В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов и дважды из крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления вблизи Луганского.

На Донецком направлении с 82 мм минометов оккупанты открывали огонь по украинским опорных пунктах в Песках, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - неоднократно вблизи Водяного. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе Павлополь. Также там - велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.

Напомним, за минувшие сутки на Востоке Украины боевики совершили 11 обстрелов, из них 9 были прицельными, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.