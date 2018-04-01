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Від початку доби окупанти здійснили 14 обстрілів позицій ВСУ - штаб

Київ • УНН

 • 7781 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню на період Великодніх свят, і від початку доби окупанти здійснили 14 обстрілів позицій українських захисників. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Зокрема, на Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120 мм мінометів та двічі з великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по українських опорних пунктах у Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – неодноразово поблизу Водяного. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував в районі Павлополя. Також там – вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками.

Нагадаємо, минулої доби на Сході України бойовики здійснили 11 обстрілів, з них 9 були прицільними, внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення.

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