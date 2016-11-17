От переохлаждения в Харькове погибла женщина
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киевском районе Харькова от переохлаждения умерла женщина. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области, сообщает УНН.
На днях в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с общим переохлаждением с 505-го километра кольцевой дороги в тяжелом состоянии была госпитализирована 50-летняя жительница.
Не приходя в сознание, женщина умерла в больнице. Обстоятельства устанавливаются правоохранителями.
Напомним, как сообщал УНН, мужчина умер в поле в Харьковской области.