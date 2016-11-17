Від переохолодження у Харкові загинула жінка
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Київському районі Харкова від переохолодження померла жінка. Про це проінформували у прес-службі ГУНПУ в Харківській області, повідомляє УНН.
Днями до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з загальним переохолодженням з 505-го кілометру кільцевої дороги у тяжкому стані була госпіталізована 50-річна мешканка.
Не приходячи до тями, жінка померла у лікарні. Обставини встановлюються правоохоронцями.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік помер у полі на Харківщині.