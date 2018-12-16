От передозировки умер один из создателей видеосервиса Vine

По его данным, в воскресенье утром девушка Кролла не смогла попасть в его дом и вызвала полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов нашли его тело в спальне. Сообщается, что вероятной причиной смерти Кролла является передозировка наркотиками, так как рядом с его телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

С 2007 по 2009 год Кролл занимал должность технического руководителя компании Yahoo, с 2013 по 2014 год был генеральным директором сервиса Vine, основанным им вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015 году он занял должность исполнительного директора HQ Trivia.

Напоминаем, умер автор сериала “Баффи, истребительница вампиров”.