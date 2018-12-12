Помер автор серіалу "Баффі, винищувачка вампірів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У США на 52 році життя помер письменник, автор сценарію, продюсер і один з творців легендарного серіалу "Баффі, переможниця вампірів" - Роб Дехотел. Про це передає УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
За попередніми даними, Дехотел помер через серцевий напад.
У нього залишилися дружина і двоє дітей.
Роб Дехотел відомий своїми працями:"Бафі, винущувачка вампірів", "Шоу 70-х", "Справжня кров", "Майк і Молі", і нещодвано "Людина з планом".
Нагадаємо, 8 грудня, пішов з життя актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який впродовж тривалого часу боровся зі страшним діагнозом - гострим мієлоідним лейкозом (раком крові).