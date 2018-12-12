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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Помер автор серіалу "Баффі, винищувачка вампірів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У США на 52 році життя помер письменник, автор сценарію, продюсер і один з творців легендарного серіалу "Баффі, переможниця вампірів" - Роб Дехотел. Про це передає УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Помер автор серіалу "Баффі, винищувачка вампірів"

За попередніми даними, Дехотел помер через серцевий напад.

У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Роб Дехотел відомий своїми працями:"Бафі, винущувачка вампірів", "Шоу 70-х", "Справжня кров", "Майк і Молі", і нещодвано "Людина з планом".

Нагадаємо, 8 грудня, пішов з життя актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який впродовж тривалого часу боровся зі страшним діагнозом - гострим мієлоідним лейкозом (раком крові).

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