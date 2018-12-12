Умер автор сериала "Баффи, истребительница вампиров"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В США на 52 году жизни скончался писатель, автор сценария, продюсер и один из создателей легендарного сериала "Баффи, истребительница вампиров" - Роб Дехотел. Об этом передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
По предварительным данным, Дехотел умер в результате сердечного приступа.
У него остались жена и двое детей.
Роб Дехотел известный своими трудами: "Баффи, истребительница вампиров", "Шоу 70-х", "Настоящая кровь", "Майк и Молли", и недавно "Человек с планом".
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