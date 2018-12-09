Помер український театральний актор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вчора, 8 грудня, пішов з життя актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який впродовж тривалого часу боровся зі страшним діагнозом - гострим мієлоідним лейкозом (раком крові). Про це УНН повідомили у Міністерстві культури.
Після завершення навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого, Тарас Мельничук активно почав працювати у театрі та на телебаченні. У 2013 році він став актором Київського академічного театру юного глядача на Липках. Серед найкращих його робіт, зокрема, такі вистави як “Снігова королева”, “Ревізор”, “Ромео і Джульєтта”, “Сон” та інші.
Міністерство культури України висловило глибокі співчуття рідним, близьким, друзям та шанувальникам з непоправною втратою — смертю талановитого українського актора Тараса Мельничука.
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