Умер украинский театральный актер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вчера, 8 декабря, ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом - острым миелоидним лейкозом (раком крови). Об этом УНН сообщили в Министерстве культуры.
После завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, Тарас Мельничук активно начал работать в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие спектакли как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие.
Министерство культуры Украины выразило глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой - смертью талантливого украинского актера Тараса Мельничука.
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