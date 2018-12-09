Умер украинский театральный актер

После завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, Тарас Мельничук активно начал работать в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие спектакли как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие.

Министерство культуры Украины выразило глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой - смертью талантливого украинского актера Тараса Мельничука.

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