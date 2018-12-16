Від передозування помер один із творців відеосервісу Vine
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Один з творців програми онлайн-вікторини HQ Trivia і сервісу шестисекундних відеороликів Vine Колін Кролл помер у віці 35 років від передозування наркотиків. Про це в неділю повідомив новинний портал TMZ з посиланням на джерело в поліції, передає УНН.
За його даними, в неділю вранці дівчина Кролла не змогла потрапити в його будинок і викликала поліцію, після чого співробітники правоохоронних органів знайшли його тіло в спальні. Повідомляється, що ймовірною причиною смерті Кролла є передозування наркотиками, так як поруч з його тілом було знайдено сліди наркотиків і пристосування для їх вживання.
З 2007 по 2009 рік Кролл обіймав посаду технічного керівника компанії Yahoo, з 2013 по 2014 рік був генеральним директором сервісу Vine, заснованим ним разом з Домом Хоффманом і Русланом Юсуповим в 2012 році. У 2015 році він зайняв посаду виконавчого директора HQ Trivia.
Нагадуємо, помер автор серіалу “Баффі, винищувачка вампірів”.