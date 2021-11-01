От коронавирусной инфекции в мире уже выздоровело 224 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 поправилось уже более 224 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 247,461,079 человек, из них поправилось 224,126,445 человек. Число умерших возросло до 5,014,947.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,823,938), Индия (34,285,612), Бразилия (21,810,855), Великобритания (9,057,629), Россия (8,513,790), Турция (8,032,988), Франция (7,166,877) и Иран (5,924,638).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран зафиксировано в США (766,299), Бразилии (607,860) и Индии (458,470).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 922 302 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 67 729 летальные.
Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.