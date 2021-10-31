В Україні вже 2,92 млн випадків COVID-19, за добу — 17 430
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,92 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 жовтня, — 17,4 тисячі, що значно менше ніж близький до антирекорду показник напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,6 тисячі осіб, що значно більше показника днем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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“За добу 30 жовтня в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 108, медпрацівників — 178)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано — 5 663 особи;
◾️ летальних випадків — 336;
◾️ одужало — 5 269 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло — 2 922 302 особи;
◾️ одужало — 2 436 213 осіб;
◾️ летальних випадків — 67 729;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 14 426 626.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Наразі в “червоній” зоні вже 15 областей: з 30 жовтня до “червоної зони” увійшли сім нових областей. З 1 листопада до них приєднається Київ.