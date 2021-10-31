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В Украине уже 2,92 млн случаев COVID-19, за сутки — 17 430

Киев • УНН

 • 27909 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,92 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 октября, — 17,4 тысячи, что значительно меньше, чем близкий к антирекорду показатель накануне. Госпитализированы за сутки при этом более 5,6 тысяч человек, что значительно больше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

В Украине уже 2,92 млн случаев COVID-19, за сутки — 17 430

Цитата

“За сутки 30 октября в Украине зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1108, медработников — 178)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано — 5 663 человека;
◾️ летальных исходов — 336;
◾️ выздоровело — 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 922 302 человека;
◾️ выздоровело — 2 436 213 человек;
◾️ летальных исходов — 67 729;
◾️ проведено ПЦР-тестирование — 14 426 626.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. В “красной” зоне уже 15 областей: с 30 октября в “красную зону” вошли семь новых областей. С 1 ноября к ним присоединится Киев.

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