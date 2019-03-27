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От гриппа с начала эпидсезона умерли 54 украинца

Киев • УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вследствие гриппа с начала эпидемического сезона - с 1 октября 2018 года по 24 марта 2019 года - в Украине умерли 54 человека, десять из которых - дети. Только за прошлую неделю грипп унес жизни трех человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационный бюллетень Центра гриппа и ОРВИ.

От гриппа с начала эпидсезона умерли 54 украинца

"С начала сезона в Украине зарегистрировано 54 летальных случая, из них 10 - дети до 17 лет", - говорится в бюллетене.

При этом за неделю с 18 по 24 марта зарегистрировано три летальных исхода в результате гриппа и еще три - ретроспективно, что подтверждено методом ПЦР.

Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

"С начала сезона госпитализированы 3,1% от заболевших, из них 74,2% составляют дети до 17 лет", - указано в бюллетене.

Всего с 1 октября 2018-го по 24 марта 2019 года в Украине гриппом и ОРВИ переболело 11,5% населения. Интенсивный показатель заболеваемости в текущий эпидсезон на 6,5% меньше уровня аналогичного периода прошлого сезона.

Напомним, за последнюю неделю больных гриппом в Киеве стало меньше на 8%.

Украинские Национальные Новости

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