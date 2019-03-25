За останній тиждень хворих на грип у Києві поменшало на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8%. Про це повідомив перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
За словами Поворозника, протягом 12-того тижня в Києві було зареєстровано 10 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 370,8 та є нижчим епідемічного порогу на 56,7%, знизившись на 8% в порівнянні з попереднім тижнем. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.
"У структурі захворюваності діти становлять 66%, а на попередньому тижні – 66,7%. Серед школярів захворюваність знизилася на 13% – 3 059 випадків", – зазначив чиновник. За його словами, до медичних закладів протягом тижня госпіталізували 141 особу, із них 130 – діти.
Нагадаємо, за 11 тиждень у Києві зареєстровано 11 943 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 403,0 на 100 тисяч населення та є нижчим епідемічного порогу на 52,9%.