За последнюю неделю больных гриппом в Киеве уменьшилось на 8%

По словам Поворозника течение 12 той недели в Киеве было зарегистрировано 10943 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 370,8 и ниже эпидемического порога на 56,7%, снизившись на 8% по сравнению с предыдущей неделей. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

"В структуре заболеваемости дети составляют 66%, а на предыдущей неделе - 66,7%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 13% - 3059 случаев", - отметил чиновник. По его словам, в медицинские учреждения в течение недели госпитализировали 141 человек, из них 130 - дети.



Напомним, за 11 неделю в Киеве зарегистрировано 11 943 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 403,0 на 100 000 населения и ниже эпидемического порога на 52,9%.