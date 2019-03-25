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За последнюю неделю больных гриппом в Киеве уменьшилось на 8%

Киев • УНН

 • 11062 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевгорадминистрации Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

За последнюю неделю больных гриппом в Киеве уменьшилось на 8%

По словам Поворозника течение 12 той недели в Киеве было зарегистрировано 10943 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 370,8 и ниже эпидемического порога на 56,7%, снизившись на 8% по сравнению с предыдущей неделей. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

"В структуре заболеваемости дети составляют 66%, а на предыдущей неделе - 66,7%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 13% - 3059 случаев", - отметил чиновник. По его словам, в медицинские учреждения в течение недели госпитализировали 141 человек, из них 130 - дети.

Напомним, за 11 неделю в Киеве зарегистрировано 11 943 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 403,0 на 100 000 населения и ниже эпидемического порога на 52,9%.

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