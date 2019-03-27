Від грипу з початку епідсезону померли 54 українці

КИЇВ. 27 березня. УНН. Внаслідок грипу з початку епідемічного сезону - з 1 жовтня 2018 року по 24 березня 2019 року - в Україні померли 54 людини, десятеро з яких - діти. Лише за минулий тиждень грип забрав життя трьох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень Центру грипу та ГРВІ.