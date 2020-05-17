От COVID-19 в мире выздоровели почти 1,7 млн человек, Бразилия обогнала Испанию и Италию по количеству инфицированных

Всего в мире 4 634 068 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 467 820), Россия (272 043), Великобритания (241 461), Бразилия (233 511), которая обогнала Испанию (230698) и Италию (224 760), Франция (179 630), Германия (175 752) и Турция (148 067).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 88 754 человек, Великобритании — 34 546, в Италии — 31 763, Испании — 27 563 и во Франции — 27 532. Примечательно, что в Китае впервые за несколько недель увеличился показатель летальных случаев — за предыдущие сутки умер 1 один человек, общее количество смертей от последствий COVID-19 в КНР — 4638.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.