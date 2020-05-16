В Україні зафіксовано вже 17 858 випадків COVID-19, з них 497 - летальні

​"Підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4906 одужали, 497 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 528 випадків. Усього в Україні досліджено 220 638 зразків методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - резюмували у ЦГЗ.

Загалом випадки підтверджено:

▪️ Вінницька обл. — 700 (385 одужали);

▪️ Волинська обл. — 599 (149 одужали);

▪️ Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);

▪️ Донецька обл. — 121 (34 одужали);

▪️ Житомирська обл. — 540 (140 одужали);

▪️ Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);

▪️ Запорізька обл. — 365 (181 одужав);

▪️ Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);

▪️ м. Київ — 2221 (222 одужали);

▪️ Київська обл. — 1143 (206 одужали);

▪️ Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);

▪️ Луганська обл. — 42 (18 одужали);

▪️ Львівська обл. — 969 (186 одужали);

▪️ Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);

▪️ Одеська обл. — 734 (43 одужали);

▪️ Полтавська обл. — 263 (179 одужали);

▪️ Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);

▪️ Сумська обл. — 161 (89 одужали);

▪️ Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);

▪️ Харківська обл. — 773 (119 одужали);

▪️ Херсонська обл. — 167 (104 одужали);

▪️ Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);

▪️ Черкаська обл. — 363 (200 одужали);

▪️ Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);

▪️ Чернігівська обл. —105 (25 одужали).

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість інфікованих COVID-19 у світі перевалила за 4,5 млн, а Китай за кількістю хворих обігнали Індія та Перу.