В Украине зафиксировано уже 17 858 случаев COVID-19, из них 497 - летальные

"Подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев. Всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. К подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 4906 пациентов уже выздоровели, в частности 1262 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - резюмировали в ЦОЗ.

В общем случаи подтверждено:

▪️ Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели);

▪️ Волынская обл. - 599 (149 выздоровели);

▪️ Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели);

▪️ Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);

▪️ Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели);

▪️ Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели);

▪️ Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел);

▪️ Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели);

▪️ г. Киев - 2221 (222 выздоровели);

▪️ Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели);

▪️ Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели);

▪️ Луганская обл. - 42 (18 выздоровели);

▪️ Львовская обл. - 969 (186 выздоровели);

▪️ Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели);

▪️ Одесская обл. - 734 (43 выздоровели);

▪️ Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели);

▪️ Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели);

▪️ Сумская обл. - 161 (89 выздоровели);

▪️ Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели);

▪️ Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели);

▪️ Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели);

▪️ Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели);

▪️ Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели);

▪️ Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели);

▪️ Черниговская обл. - 105 (25 выздоровели).

Как сообщалось ранее в УНН, количество инфицированных COVID-19 в мире перевалило за 4,5 млн, а Китай по количеству больных обогнали Индия и Перу.