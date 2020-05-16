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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевалила за 4,5 млн, а Китай за кількістю хворих обігнали Індія та Перу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Станом на 6:00 суботи загальна кількість померлих від наслідків інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 307 666 осіб. У свою чергу, одужали 1 637 067 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевалила за 4,5 млн, а Китай за кількістю хворих обігнали Індія та Перу

Всього у світі 4 542 347 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 442 824), Росія (262 843), Велика Британія (238 004), Іспанія (230 183), Італія (223 885), Бразилія (220 291), Франція (179 630), Німеччина (175 233) і Туреччина (146 457).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 87 530 осіб, Великій Британії — 34 078, Італії — 31 610, Іспанії — 27 459 і в Франції — 27 532. У Китаї загалом — 4637, без змін уже понад двох тижнів.

Слід зазначити, що країну, з якої почалось розповсюдження хвороби — Китай (84 038 інфікованих) — обігнали Індія (85 784) та Перу (84 495).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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