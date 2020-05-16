Количество инфицированных от COVID-19 в мире перевалило за 4,5 млн, а Китай по количеству больных обогнали Индия и Перу

КИЕВ. 16 мая. УНН. По состоянию на 6:00 субботы общее количество умерших от последствий инфекции, вызванной новым коронавируслм SARS-CoV-2, в мире составляет 307 666 человек. В свою очередь, выздоровели 1 637 067 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).