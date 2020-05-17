Від COVID-19 у світі одужало майже 1,7 млн осіб, Бразилія обігнала Іспанію та Італію за кількістю інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на 6:00 неділі загальна кількість померлих від наслідків інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 311 781 особа. У свою чергу, одужали 1 693 197 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 4 634 068 інфікованих. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 467 820), Росія (272 043), Велика Британія (241 461), Бразилія (233 511), яка обігнала Іспанію (230 698) й Італію (224 760), Франція (179 630), Німеччина (175 752) і Туреччина (148 067).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 88 754 осіб, Великій Британії — 34 546, Італії — 31 763, Іспанії — 27 563 і в Франції — 27 532. Примітно, що у Китаї вперше за декілька тижнів збільшився показник летальних випадків — за попередню добу померла 1 одна людина, загальна кількість смертей від наслідків COVID-19 у КНР — 4638.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.