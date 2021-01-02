От COVID-19 умерла оперная певица и волонтер Тарасова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалась известная армейская волонтерка, оперная певица Александра Тарасова. Об этом на своей странице в Facebook 2 января сообщила волонтер Лилия Блохина, передает УНН.
"Грусть, боль... Друзья, от COVID-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - отметила Блохина.
Отметим, что Александра Тарасова имела опыт чиновничьей работы. Так, с апреля 2015 года до марта 2018-го она возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики. А перед этим работала солисткой в Национальной опере Украины.
Напомним, сегодня от коронавирусной болезни COVID-19, на 81-м году жизни, умер народный артист России, исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев.