Від COVID-19 помер виконавець ролі "людини-амфібії" Коренєв

“Прощавай, мій коханий”, — написала Ірина Коренєва.

За даними російських ЗМІ, причиною смерті став коронавірус.

Довідка. Народився Володимир Коренєв у Севастополі в родині військового моряка. Був провідним актор Московського драматичного театру ім. К. С. Станіславського.

У кіно — з 1958 року. У 1961 році виконав головну роль Іхтіандра в культовому радянському фантастичному фільмі “Людина-амфібія”, що принесла молодому актору величезну популярність.

Зіграв ролі більш ніж в сорока кінофільмах, в тому числі: “Світло далекої зірки”, “Шлях до пекла”, “Кримінальний талант”, “Зброя Зевса”, “Постріл у труні”, “Браві хлопці”, “Діти Арбата” та ін.

Працював художнім керівником театрального факультету ІГУМО (Інститут гуманітарної освіти) та завідувачем кафедри акторської майстерності, мав наукове звання професора.

Нагадаємо, вчора, 1 січня 2021 року, після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера, помер британський актор Марк Іден.