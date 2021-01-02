Від COVID-19 помер виконавець ролі "людини-амфібії" Коренєв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Від коронавірусної хвороби COVID-19, на 81-му році життя, помер народний артист Росії, виконавець головної ролі в фільмі “Людина-амфібія” Володимир Коренєв. Про це на власній сторінці в Facebook повідомила його донька Ірина, інформує УНН.
“Прощавай, мій коханий”, — написала Ірина Коренєва.
За даними російських ЗМІ, причиною смерті став коронавірус.
Довідка. Народився Володимир Коренєв у Севастополі в родині військового моряка. Був провідним актор Московського драматичного театру ім. К. С. Станіславського.
У кіно — з 1958 року. У 1961 році виконав головну роль Іхтіандра в культовому радянському фантастичному фільмі “Людина-амфібія”, що принесла молодому актору величезну популярність.
Зіграв ролі більш ніж в сорока кінофільмах, в тому числі: “Світло далекої зірки”, “Шлях до пекла”, “Кримінальний талант”, “Зброя Зевса”, “Постріл у труні”, “Браві хлопці”, “Діти Арбата” та ін.
Працював художнім керівником театрального факультету ІГУМО (Інститут гуманітарної освіти) та завідувачем кафедри акторської майстерності, мав наукове звання професора.
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