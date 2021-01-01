Помер актор оригінального серіалу “Доктор Хто” Марк Іден

92-річного чоловіка госпіталізували ще у листопаді, в лікарні він і помер.

Марк Іден знімався і телесеріалах понад півстоліття. Він зіграві у таких телевізійних фільмах та серіалах, як “Святий”, “Кутова кімната”, “Прокляття темно-червоного вівтаря”, “Ісус з Назарета”, “Пуаро”, “Катастрофа”, “Доктор Живаго”, “Професіонали” тощо.

Популярність його затвердила роль у серіалі “Доктор Хто” (1964).