Помер актор оригінального серіалу “Доктор Хто” Марк Іден
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Британський актор Марк Іден помер 1 січня 2021 року після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
92-річного чоловіка госпіталізували ще у листопаді, в лікарні він і помер.
Марк Іден знімався і телесеріалах понад півстоліття. Він зіграві у таких телевізійних фільмах та серіалах, як “Святий”, “Кутова кімната”, “Прокляття темно-червоного вівтаря”, “Ісус з Назарета”, “Пуаро”, “Катастрофа”, “Доктор Живаго”, “Професіонали” тощо.
Популярність його затвердила роль у серіалі “Доктор Хто” (1964).