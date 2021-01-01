Умер актер оригинального сериала "Доктор Кто" Марк Иден
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Британский актер Марк Иден умер 1 января 2021 после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
92-летнего мужчину госпитализировали еще в ноябре, в больнице он и умер.
Марк Иден снимался и телесериалах более полувека. Он сыграл в таких телевизионных фильмах и сериалах, как "Святой", "Угловая комната", "Проклятие темно-красного алтаря", "Иисус из Назарета", "Пуаро", "Катастрофа", "Доктор Живаго", "Профессионалы" и т.д..
Популярность его утвердила роль в сериале "Доктор Кто" (1964).