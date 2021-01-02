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Від COVID-19 померла оперна співачка та волонтерка Тарасова

Київ • УНН

 • 15579 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Від коронавірусної інфекції COVID-19 померла відома армійська волонтерка, оперна співачка Олександра Тарасова. Про це на власній сторінці в Facebook 2 січня повідомила волонтер Лілія Блохіна, передає УНН.

Від COVID-19 померла оперна співачка та волонтерка Тарасова

"Смуток, біль... Друзі, від COVID-19 померла наша волонтер Олександра Тарасова", - зазначила Блохіна.

Зазначимо, що Олександра Тарасова мала досвід чиновницької роботи. Так, з квітня 2015 року до березня 2018 вона очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики. А перед цим працювала солісткою в Національній опері України.

Нагадаємо, сьогодні від коронавірусної хвороби COVID-19, на 81-му році життя, помер народний артист Росії, виконавець головної ролі в фільмі “Людина-амфібія” Володимир Коренєв.

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