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От атак врага в Северодонецке вспалахнула многоэтажка

Киев • УНН

 • 156492 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В полночь враг нанес очередной удар по Северодонецку - вспыхнула многоэтажка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, передает УНН.

От атак врага в Северодонецке вспалахнула многоэтажка

Детали

Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасну и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - пламенем занялся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.

Напомним, что в течение прошедшего дня врагом разрушено 11 объектов, из которых восемь - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, золотом.

Тем временем на фронте Луганщины и Донетчины отражено семь атак врага украинские защитникиуничтожили {5 девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

Напомним

За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожено или вывели из строя.

Украинские Национальные Новости

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