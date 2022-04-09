От атак врага в Северодонецке вспалахнула многоэтажка

Детали

Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасну и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - пламенем занялся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.

Напомним, что в течение прошедшего дня врагом разрушено 11 объектов, из которых восемь - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, золотом.

Тем временем на фронте Луганщины и Донетчины отражено семь атак врага украинские защитникиуничтожили {5 девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

Напомним

За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожено или вывели из строя.