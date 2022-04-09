Від атак ворога у Сєвєродонецьку вспалахнула багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Опівночі ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецьку – спалахнула багатоповерхівка. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, передає УНН.
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Окупанти штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється.
Нагадаємо, що упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.
Тим часом на фронті Луганщини і Донеччини відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.
Нагадаємо
За попередню добу понад три десятки засобів повітряного нападу противника знищено або вивели з ладу.