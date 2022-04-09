За попередню добу понад три десятки засобів повітряного нападу противника знищено або вивели з ладу

Деталі

Зокрема, ворожі цілі було знищено:

- 13 літаків різних типів: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 та Су-34.

- 10 ударних та транспортно-бойових вертольотів: Ка-52 “Алігатор”, Мі-8, Мі-24 та Мі-17. (До речі, на борту двох ворожих гвинтокрилів Мі-8 знаходився тактичний повітряний десант противника).

- 7 БПЛА, крилатих та авіаційних ракет.

Відзначимо, що знищення повітряних цілей відбувається не лише штатними вогневими засобами ППО, як радянського, так і сучасного іноземного виробництва, а і протитанковими засобами та великокаліберними кулеметами.

Додамо

ООС: українські військові відбили 7 ворожих атак та знищили 21 одиницю техніки окупантів.