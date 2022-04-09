За попередню добу понад три десятки засобів повітряного нападу противника знищено або вивели з ладу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Командування Десантно-штурмових військ ЗС України повідомило про результати бойової роботи військовослужбовців з підрозділів протиповітряної оборони за попередню добу знищено та виведено з ладу вже три десятки засобів повітряного нападу противника. Про це повіломляє УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Зокрема, ворожі цілі було знищено:
- 13 літаків різних типів: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 та Су-34.
- 10 ударних та транспортно-бойових вертольотів: Ка-52 “Алігатор”, Мі-8, Мі-24 та Мі-17. (До речі, на борту двох ворожих гвинтокрилів Мі-8 знаходився тактичний повітряний десант противника).
- 7 БПЛА, крилатих та авіаційних ракет.
Відзначимо, що знищення повітряних цілей відбувається не лише штатними вогневими засобами ППО, як радянського, так і сучасного іноземного виробництва, а і протитанковими засобами та великокаліберними кулеметами.
Додамо
ООС: українські військові відбили 7 ворожих атак та знищили 21 одиницю техніки окупантів.