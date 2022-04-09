За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожены или вывели из строя

Детали

В Частности, вражеские цели были уничтожены: {3

- 13 Самолетов различных типов: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 и Су-34. }3

- 10 Ударных и транспортно-боевых вертолетов: Ка-52 “Аллигатор”, Ми-8, Ми-24 и Ми-17. (Кстати, на борту двух вражеских вертолетов Ми-8 находился тактический воздушный десант противника).

- 7 БПЛА, крылатых и авиационных ракет.

Отметим, что уничтожение воздушных целей происходит не только штатными огневыми средствами ПВО, как советского, так и современного иностранного производства, а и противотанковыми средствами и крупнокалиберными пулеметами.

Добавим

ООС: украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 21 единицу техники оккупантов.