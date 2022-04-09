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За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожены или вывели из строя

Киев • УНН

 • 306068 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командования Десантно-штурмовых войск ВС Украины сообщило о результатах боевой работы военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны за предыдущие сутки уничтожено и выведено из строя уже три десятка средств воздушного нападения противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожены или вывели из строя

Детали

В Частности, вражеские цели были уничтожены: {3

- 13 Самолетов различных типов: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 и Су-34. }3

- 10 Ударных и транспортно-боевых вертолетов: Ка-52 “Аллигатор”, Ми-8, Ми-24 и Ми-17. (Кстати, на борту двух вражеских вертолетов Ми-8 находился тактический воздушный десант противника).
- 7 БПЛА, крылатых и авиационных ракет.

Отметим, что уничтожение воздушных целей происходит не только штатными огневыми средствами ПВО, как советского, так и современного иностранного производства, а и противотанковыми средствами и крупнокалиберными пулеметами.

Добавим

ООС: украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 21 единицу техники оккупантов.

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