От 8° мороза до 5° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Местами ветреная и морозная погода ожидается сегодня по Украине, температура воздуха днем будет достигать максимально 5 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 3 декабря в Украине без осадков, лишь на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в южной части и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 3-6° мороза, днем 0-3° мороза.