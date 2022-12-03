Від 8° морозу до 5° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Місцями вітряна та морозна погода очікується сьогодні по Україні, температура повітря вдень сягатиме максимально 5 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 грудня в Україні без опадів, лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, у південній частині та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 3-6° морозу, вдень 0-3° морозу.