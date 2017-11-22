В рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафованы офицера за халатное отношение к пропускному режиму

"9 ноября 2017 года, в ходе процессуального руководства в уголовном производстве, военной прокуратурой Центрального региона Украины составлен протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Небрежное отношение к военной службе")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, этот старший офицер, будучи военным служебным лицом, в нарушение уставных требований, 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по контролю за состоянием пропускного режима, соблюдение порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории указанной воинской части, в результате чего работниками частного предприятия, в частности, было осуществлено перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию указанной военной части, где непосредственно хранились боеприпасы к танковым пушкам.

Поэтому, по информации прокуратуры, 10 ноября 2017 года по результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении Калиновским районным судом Винницкой области майора Б. привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.