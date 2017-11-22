В рамках розслідування вибухів у Калинівці оштрафовано офіцера за недбале ставлення до пропускного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Калинівський районний суд Вінницької області притягнув до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі 2465 гривень майора за недбале ставлення до військової служби, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України.
“9 листопада 2017 року, в ході процесуального керівництва у кримінальному провадженні, військовою прокуратурою Центрального регіону України складено протокол щодо начальника режимної служби Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку майора Б. за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення („Недбале ставлення до військової служби“)”, — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, цей старший офіцер, будучи військовою службовою особою, у порушення статутних вимог, 26 вересня 2017 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо контролю за станом пропускного режиму, дотримання порядку допуску особового складу і техніки на адміністративно-господарчу та технічну території вказаної військової частини, внаслідок чого працівниками приватного підприємства, зокрема, здійснено переміщення заборонених легкозаймистих речовин та пожежонебезпечних предметів на технічну територію зазначеної військової частини, де безпосередньо зберігалися боєприпаси до танкових гармат.
Тому, за інформацією прокуратури, 10 листопада 2017 року за результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення Калинівським районним судом Вінницької області майора Б. притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі 2465 гривень.
Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.