Взрывы в Запорожье: сработало ПВО, на улицах города есть обломки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, комментируя взрывы в городе, заявил о работе ПВО и обломках в одном из районов, передает УНН.
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"Где-то с полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту!" – написал Куртев в Telegram.
Добавим
Секретарь городского совета также призвал жителей города быть осторожными, ведь на улицах одного из районов города есть обломки.
"Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы. Все будет Украина!" – резюмировал он.
Напомним
Социальные сети сообщали о взрывах в Запорожье. Тем временем в ряде областей звучала воздушная тревога.