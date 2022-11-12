Взрывы в Запорожье: сработало ПВО, на улицах города есть обломки

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"Где-то с полчаса назад в Запорожье прогремели взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту!" – написал Куртев в Telegram.

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Секретарь городского совета также призвал жителей города быть осторожными, ведь на улицах одного из районов города есть обломки.

"Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы. Все будет Украина!" – резюмировал он.

Напомним

Социальные сети сообщали о взрывах в Запорожье. Тем временем в ряде областей звучала воздушная тревога.