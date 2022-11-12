Вибухи у Запоріжжі: спрацювала ППО, на вулицях міста є уламки

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"Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист!" - написав Куртєв у Telegram.

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Секретар міської ради також закликав жителів міста бути обережними, адже на вулицях одного з районів міста є уламки.

"Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети. Все буде Україна!" - резюмував він.

Нагадаємо

Соціальні мережі повідомляли про вибухи у Запоріжжі. Тим часом, у низці областей лунала повітряна тривога.