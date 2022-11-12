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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала

У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала

Київ • УНН

 • 360388 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Тим часом, у низці областей лунає повітряна тривога, передає УНН.

Деталі

Соціальні мережі повідомляють, що в місті чули вибухи, наразі лунає повітряна тривога.

Офіційного підтвердження від міської чи обласної влади наразі немає.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв лише повідомив про небезпеку і закликав мешканців іти в укриття.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав він.

Доповнення

Станом на поточний час у шести областях України лунає повітряна тривога.

Українські Національні Новини

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