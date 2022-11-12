У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала

Деталі

Соціальні мережі повідомляють, що в місті чули вибухи, наразі лунає повітряна тривога.

Офіційного підтвердження від міської чи обласної влади наразі немає.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв лише повідомив про небезпеку і закликав мешканців іти в укриття.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав він.

Доповнення

Станом на поточний час у шести областях України лунає повітряна тривога.