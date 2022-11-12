У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Тим часом, у низці областей лунає повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
Соціальні мережі повідомляють, що в місті чули вибухи, наразі лунає повітряна тривога.
Офіційного підтвердження від міської чи обласної влади наразі немає.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв лише повідомив про небезпеку і закликав мешканців іти в укриття.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав він.
Доповнення
Станом на поточний час у шести областях України лунає повітряна тривога.