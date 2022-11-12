В Запорожье слышали взрывы: власти информацию не комментировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Социальные сети сообщают о взрывах в Запорожской области. Между тем, в ряде областей раздается воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Социальные сети сообщают, что в городе слышали взрывы, звучит воздушная тревога.
Официального подтверждения от городских или областных властей пока нет.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев только сообщил об опасности и призвал жителей идти в укрытие.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" – написал он.
Дополнение
По состоянию на текущее время в шести областях Украины звучит воздушная тревога.