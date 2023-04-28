Взрывы прогремели в нескольких областях страны - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. СМИ сообщают о взрывах во нескольких областях страны, передает УНН.
Детали
Так, звук взрывов слышали жители Киева и Киевской области, Днепра, а также Черкасской, Николаевской и Полтавской областей.
На странице Верховной Рады в Telegram призвали сохранять информационную тишину и не мешать работать силам ПВО.
"Сохраняем информационную тишину! Не мешаем работать Силам ПВО!", - написали в ВР.
Напомним
По Украине распространялась масштабная воздушная тревога. В КОВА предупредили об угрозе ракетного удара на Киевщине.