На Київщині є загроза ракетної атаки - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Київщині є загроза ракетної атаки. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
"Київська область! Загроза ракетної атаки.
Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення сигналу "повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
Доповення
У ЗМІ повідомляють про вибухи у Дніпропетровській, Полтавській та Миколаївській областях. До цього, Україною поширилася масштабна повітряна тривога.