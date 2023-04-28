На Киевщине есть угроза ракетной атаки - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Киевщине есть угроза ракетной атаки. Об этом информирует Киевская областная военная администрация, передает УНН.
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"Киевская область! Угроза ракетной атаки.
Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", - говорится в сообщении.
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В СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях. До этого, по Украине распространилась масштабная воздушная тревога.