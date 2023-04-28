На Киевщине есть угроза ракетной атаки - КОВА

Цитата

"Киевская область! Угроза ракетной атаки.

Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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В СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях. До этого, по Украине распространилась масштабная воздушная тревога.