Вибухи пролунали у кількох областях країни - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. ЗМІ повідомляють про вибухи у кількох областях країни, передає УНН.
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Так, звук вибухів чули мешканці Києва та Київщини, Дніпра, а також Черкаської, Миколаївської та Полтавської областей.
На сторінці Верховної Ради в Telegram закликали зберігати інформаційну тишу та не заважати працювати силам ППО.
"Зберігаємо інформаційну тишу! Не заважаємо працювати Силам ППО!", - написали у ВР.
Нагадаємо
Україною ширилася масштабна повітряна тривога. У КОВА попередили про загрозу ракетного удару на Київщині.