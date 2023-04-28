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Вибухи пролунали у кількох областях країни - ЗМІ

Вибухи пролунали у кількох областях країни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 480366 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. ЗМІ повідомляють про вибухи у кількох областях країни, передає УНН.

Деталі

Так, звук вибухів чули мешканці Києва та Київщини, Дніпра, а також Черкаської, Миколаївської та Полтавської областей.

На сторінці Верховної Ради в Telegram закликали зберігати інформаційну тишу та не заважати працювати силам ППО.

"Зберігаємо інформаційну тишу! Не заважаємо працювати Силам ППО!", - написали у ВР.

Нагадаємо

Україною ширилася масштабна повітряна тривога. У КОВА попередили про загрозу ракетного удару на Київщині.

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