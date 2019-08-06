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Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

Киев  •  УНН

 • 10515 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов, сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара на вертолете Ми-8 с губернатором края Александром Уссом, представителями МЧС и МВД.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сказал Булгаков.

Напомним, количество пострадавших при взрывах на складе боеприпасов под Красноярском возросло до 12.

"К нам доставили двенадцатого потерпевшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение - нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно", - сказал собеседник агентства в медучреждении.

В больнице уточнили, что из 11 человек, которых ранее доставили в медучреждения госпитализированы шестеро. Двое из них эвакуированы санавиации в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно.

На территории Ачинского района действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывов снарядов достигает 15 км.

В результате погиб один человек, пострадали семь человек, в их числе двое военных, они госпитализированы с осколочными ранениями. Еще пятерым медицинская помощь была оказана амбулаторно, у двух из них диагностировали ожоги.

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